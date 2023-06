El blog d'en Joan Ferran

¿QUÉ NOS PASA?

Estoy triste y aterrado. La historia se repite una y otra vez. La televisión muestra el lugar en el que una manada de adolescentes abusó, presuntamente, de una chica de trece años. Las imágenes de las cámaras nos transportan a un descampado junto a las vías del tren. Entre las piedras se aprecian las malas hierbas, se intuye el barro y la suciedad. Pocas semanas antes, no muy lejos de allí, en una gran área comercial de la misma ciudad, otra menor fue violada en los lavabos. Son ya cuatro los casos que han tenido como escenario los retretes del centro comercial Màgic de Badalona. Todos ellos se hallan bajo investigación policial. Algo no va bien. Cuentan los Mossos d’Esquadra que en Cataluña, desde principios de año, se han contabilizado un total de cincuenta y ocho agresiones grupales. Las noticias sobre casos de violencia sexual ya son una constante en los medios de comunicación. ¿Qué Hacer? Algunos expertos afirman que la difusión de contenidos de pornografía dura genera en algunas personas, sobre todo entre los hombres, un efecto imitador que explicaría las agresiones tipo ‘manada’. Terrible y preocupante. No vale jugar al alarmismo pero tampoco bajar la guardia. Es importante confiar en la acción preventiva policial y judicial pero eso ya no es suficiente. Es obvio que la colaboración ciudadana ha sido determinante en algunos casos y debe seguir siéndolo; ahora bien, deviene imprescindible la implicación de la escuela y las familias en la trasmisión de valores.