El blog d'en Joan Ferran

Un espectro recorre Europa: el espectro de los delitos y agresiones cometidos con arma blanca. Contra él se han conjurado las policías de medio continente, contra él se han levantado jueces, políticos y miles de ciudadanos. Nuestras autoridades admiten que tenemos un problema y se muestran dispuestas a afrontarlo intensificando la prevención y las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Buena y sabia decisión. El fenómeno de las armas blancas, cuchillos, navajas y machetes, no es exclusivo de Barcelona ni de España. En el Reino Unido, sin ir más lejos, personalidades como el actor Idris Elba impulsan campañas y movilizaciones ciudadanas para acabar con la compra venta de armas blancas. El problema no es nuevo ni moderno, viene de lejos. Ya en el Madrid de 1808 se determinó que todos aquellos individuos que fueran sorprendidos en posesión de un arma blanca debían de ser arrestados y condenados a muerte. Un grabado de Goya da fe de ello y refleja la ejecución, a garrote vil, de un hombre condenado por portar una navaja. En su pecho lleva una cuerda de la que pende el arma y bajo ésta un texto en el que se señalan las causas de su detención. Como es obvio, no sugiero segar vidas humanas ni medidas draconianas, pero sí sugerir que ha llegado el momento en que el legislador aborde el tema de la reincidencia, y se plantee un endurecimiento de las penas por tenencia ilegal de armas punzantes. No es de recibo que en Cataluña se produzca una agresión con arma blanca cada doce horas.