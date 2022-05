El blog d'en Joan Ferran

Paradojas de la vida: Artadi se va, Colau se queda. Le ha costado muy poco a Barcelona en Comú modificar los apartados de su código ético que prevén una limitación de mandatos. ¿Evitar que los cargos electos se encadenen a la poltrona ha dejado de ser una prioridad política? Ya saben ustedes que algunos ‘marxismos’ tienen unos principios flexibles y adaptables a las circunstancias e intereses del momento. Las bases del partido le han pedido a la alcaldesa que se presente a un tercer mandato. Lo hacen a sabiendas de que en el último barómetro municipal la valoración de Ada Colau no es buena. Ella ha aceptado el reto y sus colaboradores han respirado aliviados. No es ningún secreto que la salud política de eso que Yolanda Díaz llama ‘la esquinita de la izquierda’, no es buena. Tampoco hay que ser muy avispado para detectar que Barcelona en Comú, sin la alcaldesa como candidata, obtendría un pésimo resultado en las elecciones municipales. Quizás por ello algunos analistas sostienen que han sido los más estrechos colaboradores de Colau los que, temiendo perder su cargo, han maniobrado intensamente para garantizar su candidatura. Hay incluso quien explica que la afluencia masiva de algunos Comuns a las oposiciones obedecía a la sensación de estar ante un fin de ciclo político. Todas estas movidas no auguran nada bueno. Falta un año para las elecciones y me temo que todos nuestros ediles van a estar más pendientes de las elecciones que de ejercer con diligencia el cargo.