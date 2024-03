El blog d'en Joan Ferran

Si no lo veo no lo creo. En una de las áreas peatonales cercana al Mercat de Sant Antoni un bar, de los de toda la vida, recoge mesas y sillas y se dispone a cerrar. Un hombre barre con diligencia la terraza y apila servilletas y colillas. Lo que ocurre acto seguido me deja perplejo. Lejos de retirar los residuos, los empuja con descaro hasta introducirlos en una de las zonas ajardinadas, sacude la escoba y se va. Deprimente. En su informe anual el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, señala que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos son los problemas de convivencia en el uso del espacio público. No está de más que desde la Sindicatura se exija al consistorio respuestas a las inquietudes que provienen de la sociedad, para eso está; pero quizás convendría que este organismo jugara algo más a estimular el civismo del personal. Seguramente muchos de ustedes recuerdan la imagen de un famoso cartel estadounidense en el que un hombre con perilla y pelo blanco, mirada penetrante y trajeado con la bandera americana apunta con el dedo índice al observador conminándole a que se una al esfuerzo de su país ante la Guerra Mundial. El texto impreso rezaba: “I want you for...” Salvando las distancias, quizás convenga sacar otro dedo índice y recordar a nuestros conciudadanos que además de exigir derechos hay que respetar normas y obligaciones. La Sindicatura también está legitimada para dirigirse al vecino y soltarle: tienes razón cuando te quejas pero has de cumplir con tu ciudad.