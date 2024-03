El blog d'en Joan Ferran

Mi vecina Amparo, maestra jubilada, está que arde. Le cuesta comprender que la hipotética construcción de un complejo lúdico llamado Hard Rock haya servido de excusa para orquestar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat, los ‘mayores de la historia de Cataluña’, según el presidente Pere Aragonès. Amparo sospecha que la decisión de los Comunes lleva el perfume de Ada Colau, que la falta de encaje de la ex alcaldesa en el nuevo panorama político es el origen de las turbulencias y del desenlace final. Mi vecina también afirma estar harta de vivir en continua campaña electoral. Comenta que la falta de treguas, en medio de tanta pelea de gallos, impide a los gestores públicos planificar con sosiego, acordar, presupuestar y ejecutar. Me cuenta que ella no es una ingenua, que tras la intransigencia de Jéssica Albiach y las prisas por convocar elecciones de Aragonès hay motivos partidistas. Es consciente de que el triunfo en las urnas exige al político de turno marcar la agenda y desarrollar habilidades insospechadas en el control de los tiempos pero... Mi vecina maldice los casos de corrupción, deplora el uso de palabras ofensivas en los parlamentos y las actitudes chulescas. Amparo está cansada de la monotonía, del ‘más de lo mismo’. Antes de despedirse me comenta que el 12 de mayo suele hacer buen tiempo y el sol convida a los humanos a disfrutar de la naturaleza. Mi vecina introduce en sus palabras una dosis de escepticismo ilustrado, de momento ha congelado la ilusión.