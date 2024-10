El blog d'en Joan Ferran

Han llegado al Congreso de los Diputados más de 300.000 firmas de ciudadanos solicitando una modificación del Código Penal. Una iniciativa específica en la que se pide tipificar la "persuasión coercitiva", para dotar a la sociedad de herramientas jurídicas de protección social en la lucha contra las sectas. Según informes policiales, cada año miles de personas denuncian abusos perpetrados por grupos o individuos que desarrollan actividades orientadas a crear, mantener o explotar un estado de sujeción psicológica en terceras personas. Es notoria la capacidad de persuasión de los vendedores de paraísos, y dramática la toma de conciencia de los desengañados. La mayoría de casos denunciados se archivan y no llegan a juicio. Las víctimas carecen de amparo legal y en muchas ocasiones arrastran secuelas psicológicas. Confieso que escribo estas lineas bajo el impacto de un reportaje de TV3 en el que Lydia Casanova, una ex Testigo de Jehová expulsada de la organización, explica que lleva cinco años sin tener contacto con sus padres y hermanos porque la han apartado de la comunidad al considerar que ha pecado a ojos de Jehová. La decisión de marginarla la tomó un comité de ancianos por ‘haber estado con chicos antes de casarse’. Duele en el alma escuchar las palabras de la muchacha afirmando: ‘De un día para otro no tienes a nadie y como no has creado lazos fuera de los Testimonios, no tienes absolutamente a nadie. Estás sola. Pero sola, sola”. Visto lo visto uno se plantea: ¿Qué es una secta coercitiva?