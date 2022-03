El blog d'en Joan Ferran

SERRAT, GRANDES, LABORDETA

Los emoticones lo invaden todo, se cuelan por todas partes. A veces son el prólogo, o el epílogo, que refuerza visualmente una frase o un mensaje escrito. Consulto el móvil y me llega una noticia acompañada de sonrisas y aplausos: Le ha sido otorgada, a Joan Manuel Serrat, la Gran Cruz de Orden Civil de Alfonso X el Sabio como reconocimiento a su trayectoria artística y contribución a la cultura. Cierro lo ojos y creo oir la voz de Serrat tarareando ‘Hoy puede ser un gran día’. Y lo es. Llega otro emoticón, otra sonrisa y aplausos a mi pantalla: El pleno del ayuntamiento de Madrid -rectificar es de sabios- ha aprobado nombrar a Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad a título póstumo con la abstención de VOX. Cierro de nuevo los ojos y recuerdo los anhelos y temores del doctor García por las calles de Argüelles, y las bodas de Manolita. Pero los emoticones tristes también existen y suelen acompañar mensajes escritos desde la decepción o el enojo: El ayuntamiento de Zaragoza ha retirado, por exigencia de VOX, la subvención que anualmente concedía a la Fundación José Antonio Labordeta. La cosa huele a revancha. La memoria del autor de Canto a la Libertad, del diputado cascarrabias de la Chunta Aragonesista, del escritor viajero, no se merece el ninguneo institucional. Dejó un legado artístico y político marcado por la dignidad. Sabina cantaba: “Tres cosas hay en Aragón que no cambian de chaqueta, Buñuel, Goya y la voz de Labordeta”. Rectifiquen, porfa.