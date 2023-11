El blog d'en Joan Ferran

LO ESPONTÁNEO









Hay quien sostiene con cinismo que tras las manifestaciones violentas y los altercados de estos últimos días no hay nada ni nadie, que los instigadores no existen. Algunos incluso intentan vendernos que el ruido callejero es consecuencia de la ‘espontaneidad de las masas’, que el asedio a las sedes de partidos es fruto del azar y que la violencia verbal es legítima. Este fin de semana el Partido Popular ha convocado manifestaciones y concentraciones contra la non nata Ley de Aminstía en todas las capitales de provincia de España. Nada que objetar al respecto, si estas transcurren en orden y sin incidentes. Ahora bien, lo lógico sería -si el PP se considera un partido de gobierno- que su oposición a la norma se desarrollara en el ámbito institucional y no sobre el asfalto. No vean en esta observación un intento de limitar la libertad de manifestación, nada de eso, sino más bien una invitación a destensar la calle y bloquear a los alborotadores. El ciudadano no es tan ingenuo como algunos creen. Sabe que en política nada acontece por generación espontánea, que tras las pancartas y las algaradas hay instigadores a los que, muchas veces, se les escapan las cosas de las manos. Tras los incidentes de la calle Ferraz las movilizaciones convocadas por Nuñez Feijóo serán observadas con lupa. Simbología, consignas, gritos y banderas van a estar sometidas, como es obvio, a la prueba del algodón democrático. Ojo avizor pues, no sea que a los ‘espontáneos’ les de por participar.