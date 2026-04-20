El blog d'en Joan Ferran

PAM PAM AL SPAM!
Són inoportunes, insistents i arriben a qualsevol hora del dia. Algunes són enganyoses i d’altres fan clarament olor d’estafa. Les trucades comercials no desitjades —l’spam telefònic— ens persegueixen allà on siguem, sense cap límit horari. Sé que al Congrés dels Diputats els nostres polítics han impulsat lleis i mesures concretes contra aquests lladres de pau (parafrasejant Rosalía). La Llei General de Telecomunicacions, en vigor des del juny del 2023, prohibeix expressament les trucades comercials no sol·licitades. Només es permeten si s’ha obtingut un consentiment previ i exprés. L’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) és l’encarregada de vigilar i sancionar els operadors sense escrúpols. A més, la Llei de Serveis d’Atenció a la Clientela, aprovada el desembre del 2025 i ja en vigor, obliga les empreses a utilitzar prefixos específics per identificar les trucades comercials i regula els temps d’espera en l’atenció telefònica: màxim 3 minuts de mitjana. Quantes vegades t’has quedat penjat al telèfon esperant que t’atenguin?
Però, malgrat aquestes mesures, les pantalles dels nostres mòbils continuen il·luminant-se amb números desconeguts que provenen de qualsevol punt d’Espanya i, sovint, de l’estranger.
Què podem fer?
M’ha semblat molt útil la proposta d’una organització de defensa dels consumidors, que recomana dues mesures senzilles i a l’abast de tothom:
1.Inscriure’s gratuïtament a la Llista Robinson (el registre d’exclusió publicitària). Moltes empreses el consulten i estan obligades a respectar-lo.
2.La via més efectiva: presentar una denúncia davant l’AEPD. Només cal una captura de pantalla on es vegi el número molest i l’hora de la trucada.
No n’hi ha prou amb bloquejar números desconeguts. Cal atacar el problema de forma contundent. T’hi apuntes?
