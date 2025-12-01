El blog d'en Joan Ferran

BIOCULTURA 2026
Biocultura torna de nou a la Farga de l’Hospitalet el primer cap de setmana de maig. És la fira de productes ecològics compromesa amb el consum responsable més important d’Espanya i una de les més conegudes arreu d’Europa. Val la pena visitar-la.
Fa un parell d’anys el certamen se celebrava al Palau Sant Jordi de Montjuïc i mai he pogut esbrinar per què la capital de Catalunya va deixar escapar l’esdeveniment. Afortunadament, l’ha acollit la ciutat veïna de l’Hospitalet.
Biocultura fa quaranta-dos anys que funciona i va a més. Es celebra anualment a diferents ciutats de l’Estat i aplega centenars d’expositors de productes alimentaris bio, moda, cosmètica i benestar. La fira organitza moltes activitats paral·leles, seminaris, conferències i tallers, i el preu de l’entrada és simbòlic, francament molt barat.
Vaig conèixer fa més de quatre dècades les activitats de l’associació —Associació Vida Sana— que ha impulsat aquest certamen al llarg dels anys. Al principi em va sorprendre, per exemple, el seu entusiasme quasi pueril i la seva determinació en la lluita contra el consum de sucre. El pas del temps em va fer veure que aquella denúncia, i d’altres sobre la ingesta de sucre, estava molt ben fonamentada. Avui sabem que el consum excessiu de sucre és un factor determinant en l’obesitat, les malalties cardíaques, les càries i la diabetis.
L’any 2016, l’OMS va recomanar a nivell mundial reduir el consum de begudes ensucrades, amb els mateixos arguments que aquell grupet d’activistes ja defensava aquestes tesis l’any 1981. Els fundadors de Biocultura van ser uns dels pioners —no els únics, ja ho sé— a defensar una manera diferent de menjar, viure i consumir.
