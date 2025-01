El blog d'en Joan Ferran

HARTO DE JUNTS





Las continuas cesiones y lisonjas por parte del Gobierno a Junts no han sido suficientes para saciar las ansias de Puigdemont. Que la legislatura se encuentra al borde del abismo no es una fabula de analistas políticos ni plumillas espabilados. En el bloque que dio apoyo a la investidura lo tienen claro. Gabriel Rufián ya hace tiempo que avisa de que Junts -por su posición de clase-acabará pactando con el PP. La podemita Ione Belarra se mostraba ayer convencida de que Pedro Sánchez no agotará la legislatura. Los nacionalistas vascos del PNV también se han pronunciado en ese sentido en más de una ocasión. Todos sospechan que cuando Tribunal el Constitucional decida sobre la amnistía iremos a elecciones generales. El PSOE culpa al PP y difumina con benevolencia la opción de Junts, no me parece correcto este proceder. España va camino de la ingobernabilidad.