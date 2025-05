El blog d'en Joan Ferran

NI OTTOS, NI BUKELES

Les enceses arengues protagonitzades pels representants de l’extrema dreta al Parlament de Catalunya, i als plens municipals de moltes de les nostres viles i ciutats, esdevenen tan lamentables com esferidores. Les seves intervencions des de la tribuna dels oradors, sovint s’omplen de paraules altisonants, mentre practiquen l’esport d'assenyalar a tort i a dret culpables. Ofereixen al ciutadà fórmules magistrals que tot ho curen malgrat saber que les seves propostes són un brindis al sol. Se les donen de moderns, d’estar en sintonia amb tot allò que prediquen els admiradors del Trump. Pero en realitat tots sabem que els seus eslogans i les seves propostes veuen de les fonts dels vells discursos dels reaccionaris. Quan escolto parlar als portaveus de VOX de la necessitat de ‘mano dura’, em transporto a la Guatemala del Partido Patriota d’Otto Pérez: una formació política condemnada per corrupció i per la violació sistemàtica dels drets humans. Quan escolto als deixebles d’Abascal lloar les mesures de Bukele a El Salvador, m’astoro. Catalunya i Espanya no es poden emmirallar en un país en estat d’excepció permanent que barreja sense pudor repressió amb propaganda. Per sort, almenys de moment, al nostre entorn més immediat aquests radicalismes ultra intransigents i apocaliptics no han aconseguit suport per governar. A les altres autonomies, on el PP necessita crosses per mantenir-se al poder, el conflicte ciutadà i l’escorament vers els extrems és un fet que està trencant la cohesió social. Potser és per aquestes circumstàncies, i d’altres, que en temes de seguretat un servidor respira tranquil quan llegeix a la Vanguardia l’entrevista que li han fet a la consellera d’Interior, Núria Parlón. Les seves propostes, sempre des d’una perspectiva social fidel als principis de les esquerres, prioritzen la prevenció per damunt de la repressió, la defensa dels drets humans i la col·laboració amb la ciutadania. Pero aquests aspectes -que són els clàssics- es veuen enguany complementats amb un augment dels efectius de mossos al carrer, l’aplicació de noves tecnologies de control vinculades a la seguretat, i més jutges. La consellera ens parla de la necessitat de que la policia catalana esdevingui un servei públic de proximitat capaç de trencar estereotips i apriorismes negatius. Per reblar el clau Parlon diu, també, que treballarà per tal que el cos dels Mossos d’Esquadra millori la seva autoestima. Això, sens dubte, serà bo per al país i per la ciutadania. Li desitjo bona feina, aquí no volem ni Ottos, ni Bukeles, ni Trumps.