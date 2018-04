El blog d'en Joan Ferran

Desde que Ada Colau favoreció y permitió la expulsión de los socialistas del gobierno municipal una extraña maldición, a lo Jacques de Molay, se cierne sobre el equipo de la alcaldesa de Barcelona. Los problemas se multiplican, las soluciones no llegan y los despropósitos están a la orden del día. Narco pisos, Top-Manta, inseguridad ciudadana, prostitución callejera…Todo lo indeseable parece crecer en la capital catalana. Los ciudadanos son conscientes del deterioro de su ciudad y de la ausencia de respuestas adecuadas al creciente caos. Esta vez el cabreo del personal no viene fabricado gracias a la lupa mal intencionada de algunos medios de comunicación –eso le paso al hoy añorado Jordi Hereu- sino que es fruto de la observación de lo que acontece, del día a día. La armonía barcelonesa se agrieta mientras la sensación de desgobierno se hace evidente. A los de Colau les falta oxigeno e ideas.

No me entretendré en los asuntos delicados y escabrosos de la ciudad, no. Concejales suficientes tiene el municipio para pleitear por los temas. Pero si que, quizás por deformación profesional, me apetece alzar la voz ante el postureo y el revisionismo histórico que han impuesto Pisarello y Colau en Barcelona. La última perla al respecto ha sido insultar la memoria y enviar al desguace la figura del sacrificado, entonces y ahora, almirante Pascual Cervera Topete. Craso error marca de la casa. Revisionismo histórico cutre, soledad política, mala gestión y postureo son las señas de identidad, los rasgos definitorios, del equipo de gobierno de la señora Colau. Puestos a manosear el nomenclátor permítanme una ‘boutade’ antes de concluir este articulo. Los doctos concejales al servicio de la alcaldesa podrían, por ejemplo, repasar el nombre de algunos espacios urbanos susceptibles de provocar sarpullidos entre los demócratas. Que un personaje xenófobo y racista, como Sabino Arana, tenga dedicada una calle debería hacer reflexionar al más ‘Pisarello’ de turno. Y qué me dicen ustedes de aquellos mercedarios, los almogávares, que sembraron el pánico en el Egeo al grito de: Desperta Ferro. Matem, matem! En Grecia aun amedrantan a los niños invocando la venganza catalana. Cambiar el nombre de la calle dedicada a esos soldados de oficio podría ser una sugerencia para los amantes del postureo pijoprogre. Lo mismo digo respecto a quien los capitaneaba, Berenguer de Entenza… Pero claro, como dijo Franklin D Roosevelt: “Son nuestros hijos de puta” y, a esos, ni mentarlos. El revisionismo cutre colauita posibilita que, en un futuro no muy lejano, otros gobiernos puedan tener la tentación de eliminar discrecionalmente nombres de plazas y calles que hoy recuerdan a personalidades como Karl Marx, Pablo Iglesias, Buenaventura Durruti o Ángel Pestaña… ¿Jugamos a eso, a los turnos?





Que la maldición caiga sobre el equipo de Ada Colau me trae sin cuidado. Lo que realmente me preocupa es que sus efectos colaterales repercutan negativamente sobre la ciudad. Barcelona está mal gobernada; la gestión municipal es cada vez más deficiente, los problemas se enquistan y el funcionariado se desmotiva ante tanta frivolidad. Ahora bien, no se preocupen ustedes en exceso, todo ello se solventa votando sin trampa ni cartón. Mientras tanto: santa paciencia con los narco pisos, el top-manta, las peleas a machete, la participación ‘ful’ y mil cosas más...