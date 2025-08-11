El blog d'en Joan Ferran

Instalado en un pueblo con encanto de la costa mediterránea un veterano periodista, venido a menos, intenta recuperar la fama y el protagonismo perdido. En su incesante búsqueda de temas de impacto en el gran público deberá optar entre aplicar el rigor profesional o recurrir a falacias de conveniencia. En ‘Las Tribulaciones de un Gacetillero’ se narra el conflicto ético y moral al que se ve abocado el protagonista del relato, Manuel Berri, a la hora de afrontar su labor con honestidad intelectual. En las páginas de este ameno libro, más allá de las vicisitudes del protagonista, son objeto de reflexión cuestiones como la manipulación de la verdad, la creación artificial de mitos identitarios y el silencio consciente de algunos periodistas, políticos e historiadores.