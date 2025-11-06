El blog d'en Joan Ferran





Es la primera novela de Joan Ferran i Serafini, el controvertido exdiputado socialista catalán conocido por su crítica al nacionalismo. Este libro no es solo una ficción literaria, sino un arma cargada de sátira política, que usa el formato novelesco para diseccionar las entrañas del poder en la Cataluña de inicios del siglo XXI. Con un estilo directo, irónico y sin filtros —marca de la casa Ferran—, el autor transforma su experiencia personal en una narrativa que roza lo autobiográfico, cuestionando los límites entre la verdad y la ficción en la política. A continuación, desgloso su estructura, temas, estilo y relevancia, basado en sinopsis editoriales, reseñas y el contexto del autor.Resumen de la trama (sin spoilers mayores)

La novela gira en torno a la relación singular y turbulenta entre dos personajes centrales: una joven licenciada en Ciencias Políticas, idealista y ambiciosa, y el portavoz de un grupo parlamentario en el Parlament de Catalunya. Esta conexión no es solo romántica o profesional; es un catalizador para explorar el laberinto del poder catalán. La acción se desarrolla en escenarios reconocibles de la Barcelona y Cataluña contemporáneas: pasillos parlamentarios, redacciones periodísticas, cenas de lobby y noches de desahogo en bares de mala muerte.Ferran introduce elementos de thriller psicológico: malentendidos, traiciones y pasiones que se entretejen con debates ideológicos.

El lector navega por un mundo donde el amor y el deseo chocan contra la "crosta" —esa capa rígida y asfixiante de dogmas políticos y mediáticos que el autor denuncia desde su famosa entrevista de 2007 en El Periódico. La trama avanza con giros que mezclan erotismo sutil, humor negro y revelaciones que exponen la hipocresía del "star system" político. No es una novela lineal; es un mosaico de viñetas que culmina en una reflexión sobre el "posibilismo" —esa capacidad de adaptarse (o venderse) al sistema para sobrevivir.Temas principalesFerran usa la ficción como vehículo para su guerra cultural, alineada con su ideología socialista "españolista" y anti-nacionalista.

Los temas clave forman un tapiz crítico:Tema Descripción Ejemplo en la novela La "crosta nacionalista" y el poder mediático Crítica central: cómo una élite ideológica (la "costra") controla narrativas en TV3, Catalunya Ràdio y prensa, creando imaginarios colectivos que ahogan el disenso. Ferran la pinta como una "maledita costra" que infecta la democracia. Escenas en redacciones donde periodistas "camuflan" opiniones por miedo al ostracismo, eco de su polémica real de 2007. Pragmatismo vs. idealismo (y la traición) Defensa ferotge del "posibilismo político": ¿es la traición una virtud para lograr cambios, o una rendición? Explora cómo los ideales se diluyen en alianzas cínicas. El protagonista, un veterano parlamentario, justifica compromisos con el nacionalismo como "mal menor", reflejando el "corrent paramèdic" del PSC al que perteneció Ferran. Amor, deseo y pasiones en el poder La relación central añade capas humanas: sexo como escape, celos como motor de ambición. No es romántica rosa; es cruda, mostrando cómo el poder corrompe lo íntimo. Diálogos cargados de tensión erótica entre la joven y el portavoz, intercalados con debates sobre ideología. Crítica al sistema y desencanto ciudadano Ataque al "star system" catalán: políticos como celebridades, medios como gurús. Incluye música (rock y folk catalán) como banda sonora de la rebeldía fallida. Referencias a polèmiques reales (sobreentesos parlamentarios) y figuras camufladas, fáciles de identificar para el lector catalán. Estos temas no son abstractos; Ferran los ancla en la realidad post-Transición, donde el nacionalismo (CiU, ERC) domina, y la izquierda se debate entre resistencia y acomodo.

Estilo y estructura literariaEstilo: Provocador y conversacional, como una columna de El País extendida a novela. Ferran escribe "a cor obert" (a corazón abierto), con frases directas que interpelan al lector: "¿Amic lector: fins on arriba la nostra capacitat de fingir, de negar, de camuflar el que realment pensem?". Mezcla catalán coloquial con toques poéticos, y usa el humor sarcástico para desarmar pomposidades. No es alta literatura; es literatura militante, al estilo de Vázquez Montalbán, pero más cruda y menos nostálgica. Estructura: No cronológica; salta entre presente y flashbacks, con capítulos cortos como viñetas periodísticas. Incluye interludios musicales (citas de canciones) y un prólogo-manifiesto donde el autor justifica su "falta de autocensura". La edición (traducción de Margarida Trias en algunas versiones) mantiene el ritmo ágil, ideal para lectores que buscan denuncia más que prosa lírica. Fortalezas: Su verosimilitud; personajes "fàcilment identificables" (¿el protagonista es un alter ego de Ferran o de Borrell?) hacen que sea un "roman à clef" adictivo. Debilidades: Para no catalanes, puede requerir contexto; el didactismo a veces frena el flujo narrativo. Contexto y relevanciaEscrito en 2009, Maleïda crosta es un puñetazo profético al procés independentista que estallaría años después. Ferran, con su bagaje anarquista y socialista, usa la novela para "destapar" lo que ve como una "espiral del silenci" en la política catalana —un tema que resuena en sus obras posteriores como El brazo friki del procés (2023). En un momento de auge nacionalista, el libro fue un escándalo menor: reseñado en librerías como Casa del Libro o Amazon, pero ignorado por la "crosta" mediática que critica. Hoy, con el posprocés, gana vigencia como diagnóstico de la fractura catalana.

En foros y blogs locales se elogia su "valentía" contra la autocensura.





Conclusión: ¿Por qué leerlo?Maleïda crosta no es para quienes buscan evasión; es para quienes quieren entender (y reírse de) el circo político catalán. Ferran convierte su rabia en arte accesible, recordándonos que la mejor crítica es la que duele porque es verdadera. Si te apasiona la sátira política (piensa en El aquí no hay quien viva pero con ideología), o si sigues el debate catalán, es imprescindible. Puntuación personal: 7.5/10 —brillante en denuncia, irregular en pulido literario. Si has leído sus columnas, este libro es su extensión natural: un grito libertario contra la "costra" que nos asfixia a todos.