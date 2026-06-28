El blog d'en Joan Ferran

De las páginas de este libro emerge un retrato duro y conmovedor de una Barcelona en plena transformación, donde el hambre convivía con el ingenio mientras la esencia y la leyenda del mítico Barrio Chino se desvanecían, arrolladas por el «desarrollo» de los años sesenta. Este libro no es una crónica histórica convencional, sino un revoltijo de memorias personales que capturan la esencia de uno de los distritos más legendarios de Barcelona. Se trata de una oda a la infancia en los márgenes, impregnada de humor y ternura, pero que no oculta la crudeza de una época —los años de plomo y de Cola Cao— que forjó caracteres a golpe de necesidad. Un niño, hoy ya adulto, nos guía en un viaje desordenado para revivir la vida cotidiana de un barrio —el Barrio Chino— marcado por un pasado conflictivo, la miseria y la represión política; y, al mismo tiempo, por un pequeño mundo capaz de alumbrar personajes singulares y una vitalidad callejera irrepetible. Un libro ideal para quienes desean hurgar en el alma perdida —y a menudo invisible— de las ciudades.