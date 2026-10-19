El blog d'en Joan Ferran

Datos personales
- Nombre: Joan Ferran
- Lugar: Barcelona
Nat a Barcelona el 13 de novembre de 1951. Llicenciat en filosofia i lletres i diplomat en història contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en el sector de l’ensenyament. Ha tingut també càrrecs de direcció tècnica a l’Ajuntament de Barcelona al costat d’Antoni Santiburcio. Ex Diputat del PSC al Parlament de Catalunya, membre de l’Executiva Nacional del PSC (2000-2011) i Ex Primer Secretari del PSC de Barcelona.Es l'autor,entre d'altres, dels llibres: "Els pamflets d'en Ferran", "Entre Tiempos","Murmullos de apatrida" , "Maleïda crosta"i "El quadrienni dels bàrbars" "Destapando a Duran". "Esperando a Noé entre el Diluvio y la Independencia" "Apuntes de necio". 'Desde la Aspillera'"El complot de los desnortados" "Bajo el murmullo de los alisios" "Flores de arcen" 'El brazo friki del Procés'.Col.labora com articulista en diferents diaris i mitjans de comunicació.
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