El blog d'en Joan Ferran

A la televisió catalana, la nit de diumenge, la gent de Junts pel Sí es va fer mal, van engolir ferro, va respirar pòlvora.. Les desgràcies mai venen soles. Si algú al PDECAT, o des de les columnes cedides de La Vanguardia, esperava veure triomfar a Carles Puigdemont assaborint les mels d’un ‘Aló Presidente’ a la catalana, s’ haurà vist frustrat. El President ho va passar força malament.

De res serveixen a hores d’ara les piulades militants dels amics de la Marta Pascal, ni la indignació dels Agustí Colomines de torn, ni les queixes dels escribes a sou. Les coses son així. Les armes les carrega el dimoni i la televisió catalana la carrega no sabem ven be qui...o potser si. Els més papistes que el Papa son experts en l’art de la fabricació d’estats d’opinió, però darrerament la pifien bastant.





El cert es que sobta veure al director de l Escola d’Administració Publica de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines, acusant a la televisió catalana de fer un exercici de manipulació. O al cap de comunicació de Puigdemont,Joan Maria Piqué, dient que les preguntes del públic seleccionat no reflecteixen la ‘Catalunya real’. Fins i tot Pilar Rahola ha dit la seva al considerar estrany que una senyora preguntes en castellà... Mare de Deu! Precisament ella, a qui tv3 va donar llicència per ensabonar, massatge inclòs, a l’esposa del president en ‘prime time’...

Però tranquils seguidors entusiastes del president que no vol continuar. Calma. No passa res greu. Les vostres queixes seran ateses puntualment. D’aquí un parell de dies sereu convenientment desagreujats. TV3 compensarà, amb escreix, els efectes nocius d’una transgressió involuntària provocada per un descregut que serà castigat com correspon.





Article també publicat a e-noticies.cat