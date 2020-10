El blog d'en Joan Ferran

OMERTÁ A LO ESQUERRA REPUBLICANA













Si Ernest Maragall, Alfred Bosch y Bernat Solé -es decir, ERC- siguen negándose a dar explicaciones en el Parlament de Catalunya sobre cómo ha gestionado sus recursos la Conselleria d’Acció Exterior, tendrán serios problemas. Los tendrán, no sólo porque las actividades que pretendían llevar a cabo sean competencia estatal, si no porque sus consellers adoptaron la fea costumbre de hacerlo todo a hurtadillas, en falso. Alfred Bosch malgastó su credibilidad con un escabroso asunto que implicaba a uno de sus mas estrechos colaboradores. Cuentan que lo protegió de forma exagerada de un presunto acto de acoso sexual y eso les costó el cargo. Tampoco se libra de sospechas ese eterno inquilino de las administraciones que es Ernest Maragall, cuando se escaquea de acudir a la cámara catalana para dar explicaciones de su gestión gubernamental. El último en llegar, Bernat Solé, ex alcalde de Agramunt, haría bien en poner luz y taquígrafos a la labor de sus antecesores, si no quiere convertirse en cómplice de una omertá a la republicana. Seria un mal servicio al país ocultar la gestión poco clara de un tránsfuga político con pedigrí o la de un encubridor manifiesto. Los diputados de la oposición, la ciudadanía y los medios de comunicación, tienen derecho a conocer el contenido de los comunicados y las cartas que se cursaron desde los departamentos de la Generalitat a las embajadas de países extranjeros. También tienen derecho, por ejemplo, a saber cómo se ha gastado el dinero del Diplocat y cien cosas más que el govern se empeña en ocultar. Fíjense, no deja de ser un oximoron que la conselleria en cuestión también ostente el título de Relacions Institucionals i Transparència. Ni mantiene buenas relaciones institucionales, puesto que desatiende los requerimientos informativos que le cursa la Mesa del Parlament, y muchos menos ejerce la transparencia.