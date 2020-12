El blog d'en Joan Ferran

En estos tiempos que nos ha tocado vivir, las noticias se desplazan a la velocidad de la luz. También el olvido de las mismas. La política se ha espectacularizado tanto, que los despropósitos, las palabras gruesas y los incidentes, se amontonan en el baúl de los trastos inútiles, en el armario de las andróminas. Pero ¡Ah! La hemeroteca no perdona y, cuando uno menos se lo espera, vuelve a salir a la superficie aquello que se dijo y no se debía decir, aquella daga que pretendió herir al adversario sin conseguir fulminarlo. Un buen día la diputada de Esquerra, Montserrat Bassas, subió a la tribuna del congreso de los diputados y profirió, en tono despectivo, uno de los gritos de guerra típicos del secesionismo catalán: “Me importa un comino la gobernabilidad de España”. Sus señorías patalearon irritadas y, como suele ocurrir en las Cortes Españolas, el exabrupto pasó a engrosar las páginas el diario de sesiones. La prensa catalana transformó el comino en rábano, y todos contentos. Pues bien estos últimos días, para fastidio y correctivo de la señora diputada y sus correligionarios, Gabriel Rufián y Pere Aragonés le han puesto unos rabanitos aliñados con comino a la ensalada de los Presupuestos Generales del Estado. Y, permítanme que lo reconozca, es bueno que así sea. Ni España ni Cataluña pueden darse el lujo de desperdiciar, en estos tiempos de zozobra, ni un solo euro de los prometidos por Europa. Necesitamos estabilidad como el aire que respiramos. No crean que me ablando ante el supuesto gesto altruista de Esquerra. Nada de eso, sigo pensando que el secesionismo es un tren estacionado en vía muerta; en ese convoy sólo funciona el vagón restaurante, y sólo hasta el fin de las existencias. Al fin de cuentas el rábano en la mesa es lo que importa, aunque sea picante.