El blog d'en Joan Ferran

Un servidor de ustedes no se atreve a vaticinar como va a terminar este sarao en el que nos ha metido Puigdemont, con el beneplácito de Junqueras y el palmoteo de la CUP. Lo confieso, no tengo ni idea. Visto lo visto en este país pasa de todo y todo es posible. El ridículo puede ser catalogado como una hazaña patriótica y la sensatez estigmatizada como vil traición. La ilegalidad puede llegar a ser idolatrada y el sentido común satanizado. Ya ven, es lo que hay. Mientras el cava se evapora, la banca se exilia y el mundo editorial pasea por España el papel couché, aquí no dimite ni el meapilas. Pero, afortunadamente, en este sarao tan pleno de esperpento aun habitan unas briznas de lucidez político-parlamentaria. La de Inés Arrimadas, por ejemplo, explicando desde la tribuna del Parlament a la ciudadanía su metáfora del corazón ‘partio’; y la de Miquel Iceta, rebosante de rigor y propuestas políticas, intentando sacarnos de la vía muerta del ‘procés’. Ambos aconsejando a Puigdemont el abandono de la obcecación y el regreso a la ‘normalidad’. Sensatez constitucionalista, dialogante y seductora la que propicia la oposición catalana; eso sí, siempre que Albiol se abstenga de enjuiciar.

El sarao organizado es mucho sarao. Pero entre tanto taranto, bulerías y saeta quejosa, ha emergido con fuerza la propuesta de Pedro Sánchez e Iceta para reformar la Constitución Española y abordar el tema territorial. Dialogar, estudiar y pactar es la propuesta colocada sobre la mesa del Congreso. A lo largo de los últimos años al PSC le ha costado Dios y ayuda articular alternativas políticas con capacidad para marcar la iniciativa y la agenda política. Esta vez lo ha hecho y ha conseguido la aquiescencia de los principales grupos del Congreso de los Diputados. El discurso político de los socialistas respecto a la reforma constitucional está impregnado de sensatez y les sitúa en la centralidad política. Con el tándem Sanchez-Iceta en funcionamiento y un portavoz serio y solvente -Salvador Illa- las cosas en el patio de los socialistas catalanes han mejorado ostensiblemente. Insisto. No tengo ni idea de cómo va acabar el sarao independentista pero constato que alguna cosa se ha movido en el cosmos de las propuestas. Se intuyen salidas factibles, razonadas y acordadas más allá de la aplicación o no del famoso artículo 155.

Si el PSC vence los complejos que le atenazan, si sigue firme en su centralidad democrática, si no le tiemblan las piernas, si no cede a las tentaciones y virus ‘postureros’ etc. su papel político puede ser determinante, y bueno, tanto para Cataluña como para España.





Publicado también en www.e-noticies.cat