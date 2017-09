El blog d'en Joan Ferran

Un suggerent proverbi popular diu que “qui no té feina el gat pentina”. Hi ha quelcom de cert en aquesta dita dels nostres avis. Tots sabem que de gats n’hi ha de molts tipus. Uns són de pèl curt i altres llueixen pelatge llarg i sedós. Gerardo Pisarelo té molta feina pendent per sol.lucionar a la ciutat de Barcelona on , no ho oblidem, té el carrec de tinent d’alcalde. Pero ell s’estima més pentinar el gat – persa, deu ser, pel temps que hi dedica- i distreure el personal amb disquisicions polítiques al voltant del centralisme i les majories necessàries per foragitar del govern central al PP. Tan se li en fot que el tema del top manta s’hagi enquistat, o que les terrasses, el caos turístic o les illes peatonals encabronin al personal. Ell va a la seva amb un somriure milonguer. No satisfet amb el guirigai que genera la seva pèssima gestió municipal ara aboga per cridar a participar votant al referèndum il.legal del 1-O. Això sí, diu que el seu vot es un Sí ‘crític’. Ja m’explicaran vostès de quin color és aquesta papereta del Sí “crític”. Tothom ho sap. Pisarelo és el campió del postureo dins i fora de l’ajuntament barceloní. Ell teoritza tot allò que el marit de la senyora Colau no té temps ,o ganes, de teoritzar...i la pífia sovint. En el seu neguit per l’estètica anti el va dur a protagonitzar, al balcó del consitori, una picabaralla amb Alberto Fernández Díaz per un parell de banderes. La seva escasa perspicàcia política – com ara respecta al referèndum del 1-O- va fer desbridar el cavall del dictador a les portes del Born... Avui crida a la rebel•lió anticentralista contra el PP obviant aquells personatges del 3%, que fa uns messos va criticar, però refrendant les seves tesis. Gerardo Pisarelo és així: geni i ‘postura’. Com a bon sofista enguany es capaç de defensar un referèndum il.legal i demà fer la pilota al empresariat que un parell de dies abans va criticar.

Un servidor de vostès no sap si aquest regidor, que tant mana, s’ha parat a meditar sobre les múltiples conseqüències que poden tenir els seus posicionaments pel que fa a la estabilitat futura del govern municipal. O és que potser vol que tot salti pels aires i fugir d’estudi? La seva gestió, i la del seu equip, avui no resistirian la prova del cotó. Gerardo Pisarelo pentina un gat persa i diserta mentre la ciutat, cada cop més, cau en un anar fent sense nord farcida de problemes i contradiccions. L’oposició ho sap. Els seus socis socialistes callen estoicament pero també se’n adonen. Trist.