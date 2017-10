El blog d'en Joan Ferran

Lo confieso, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Lo cierto es que me siento fatigado y algo hastiado de tanto numerito. Con el tinglado montado a raíz del 1 O mi ciudad -en otro tiempo colorista, jovial y dinámica- se ha convertido en una vulgar página de necrológicas. Poca imaginación la de los fabricantes de sonrisas secesionistas ensuciando paredes y llenando nuestras calles con esquelas en las que se reproduce,monótonamente, la consigna de la ANC para el 1 O. A la frase de marras, en tinta negra sobre fondo blanco, solo le falta la cruz y algún RIP para que la cosa progrese en patetismo.

Si, lo confieso y para muestra un botón. Me inquieta ver niños por las calles con pinturas de guerra en el rostro y esteladas al cuello que les caen por las espaldas al estilo Superman.Estos son de esos, que al crecer,se creen con superpoderes invencibles y no hay kriptonita suficiente en el mundo para hacerlos razonar.

¡Ojo! No se confundan conmigo. No critico el uso de la libertad de expresión, ni valoro el buen o mal gusto en el vestir de mis conciudadanos. Cada cual puede disfrazarse de lo que quiera aunque sea de amarillo canario.¡Faltaría más! Simplemente sostengo que la estética secesionista que percibo por las calles no me agrada, que los cartelitos fotocopiados son cutres y feos. Sugieren tristeza y mal rollo. Poseyendo la tele pública del país en nomina, y al servicio de la causa, no acierto a comprender el por qué de esas horribles esquelas.

Otro botón. Me cuesta comprender cómo la señora María, gran consumidora de prensa del corazón, votante de derechas, seguidora de la Casa Real, etcétera,ha colgado en su balconcito una pancarta pidiendo democracia y República. ¿Acaso María es una resultante más de las pócimas informativas que difunden y destilan los brujos de la postverdad? Me fastidia tanta televisión y radio al dictado de un Govern que no acepta el matiz ni procura la verdad.

Me cuesta comprender que cuatro niñatos, cebados en la opulencia de sus familias, se atrevan a insultar a Serrat, Coixet, Coscubiela, Banderas y demás. Me hastía la banalización del fascismo que gastan algunos y la escasez de recursos argumentales de los que usan expresiones como estado de excepción, dictadura o fascismo sin venir a cuento…

Insisto.Me aburren los cartelitos esos en blanco y negro, tanto como me cansan los artículos de Marc Álvaro o Pilar Rahola cuando van de escribas de la causa. Me disgusta el oportunismo posturista-populista de gentes teóricamente escoradas a la izquierda…

Estoy, estamos, están miles de ciudadanos, saturados de ‘procés’. Queremos aire nuevo y menos subversión de la legalidad y de la realidad. Pues sí, señoras y señores, estoy harto de tanta monserga. No obstante, les anuncio que estoy preparado para resistir estoicamente hasta el 1 O y un par de semanas más. Luego hagan el favor de no incordiar más al personal con consignas editadas como esquelas, ni con numeritos amarillo chillón. Todo cansa, y las sonrisas convertidas en esquelas pueden devenir lágrimas negras.