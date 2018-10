El blog d'en Joan Ferran

PUIGDEMONT, EL

ANARQUISTA





El nuestro es un país de paradojas. Mientras que el llamado ‘procès’ ha conseguido centrifugar hacia aguas más tranquilas a bancos, empresas, turistas miedosos y emprendedores varios aquí, sin ir más lejos, algunos propietarios de autocares hacen su agosto -y hacen bien- cada vez que el secesionismo decide organizar una performance o necesita figurantes procedentes del agro. También consiguen dineritos extras los confeccionadores de esas camisetas de colorines -chinos o no- destinadas a uniformar al personal para que la cosa se vea tope guay. No vaya a ser que cuando el helicóptero, con las cámaras de TV3, sobrevuele la procesión a la espera de la soflama emotiva y mística, la cosa quedara deslucida. Pero los próceres del movimiento no descansan y, en su afán educador, han echado mano ahora del mundo editorial. Sí amigos, no sólo de autocares, camisetas y otras zarandajas vive el ‘procés’, sino también de fortalecer los hábitos de lectura mediante la difusión del libro doctrinal. No se lo pierdan. En las mejores librerías del país podrán encontrar un montón de novedades editoriales que relatan cómo viven los políticos presos su estancia en la cárcel. Les explicarán las impresiones, reflexiones y miedos que les produce la despiadada y vengativa justicia española. Más aún, hallarán también libros escritos por los hijos y esposas de los detenidos, y alguna ‘exquisitez’ literaria a cargo de la ex consellera Meritxell Borrás…