El blog d'en Joan Ferran

Se cumplen estos días cien años del asesinato en Berlín de los dirigentes espartaquistas Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Al igual que en años anteriores las calles de la ciudad alemana se llenaron de manifestantes para homenajear y recordar la trayectoria política y el pensamiento de unos dirigentes que pagaron con su vida la osadía de luchar contracorriente. Ha pasado un siglo desde aquellos acontecimientos y los saqueadores del pensamiento ajeno se han lanzado como hienas para apropiarse de una memoria, una ideología y una historia que no les pertenece. Abundan los ‘recuperadores’ sin escrúpulos. Ironías de la historia. Miembros de la CUP y de los CDR han acudido a la tradicional marcha, que tiene como punto final el Memorial de los Socialistas en Friedrchsfelde, en un intento de maquillar y disimular su nacionalismo reaccionario preñado de agresividad y autoritarismo. Sus emblemas y pancartas no engañan a nadie. Se sabe quien son, como actúan y, en última instancia, a quien benefician. Sí, han pasado cien años, pero algunas tesis ‘luxemburgistas’ como la democracia de base y el rechazo al nacionalismo siguen siendo incómodas para los falsos izquierdistas que han abandonado la razón en marcha para someterse al criterio emocional de las banderas. Los figurantes de la CUP y los CDR de Berlín deberían saber que Rosa Luxemburg negaba la primacía estratégica de la cuestión nacional, criticaba la ambigüedad intrínseca del concepto nación y denunciaba el peligro de enmascarar en él los intereses de la clase dominante. La acción política y parlamentaria de la CUP y sus adláteres tiene un solo beneficiario, y este no es precisamente el pueblo catalán. El maquillaje en política es habitual, cierto, pero más pronto que tarde aparece el verdadero rostro de cada cual. Por mucho que desfile en Berlín, o Waterloo, las tesis de la CUP sobre el tema nacional concuerdan más con las de Stalin que con las de Rosa Luxemburg. Si no me creen consulten bibliografía.