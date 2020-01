El blog d'en Joan Ferran

ORIOL, ASI NO VAMOS BIEN





Oriol Junqueras es de letras. Y probablemente habrá leído alguna cosa de Rudyard Kipling. De no ser así quizás haya oído recitar, en más de una ocasión, fragmentos de del conocido poema ‘If’ que concluye con la contundente afirmación: ”Serás un hombre, hijo mío”. Todos y cada uno de los versos del literato ingles tienen su miga, pero uno de ellos le viene hoy, como anillo al dedo, a Oriol. Es aquel que dice: ‘Si logras que los nervios y el corazón te asistan aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga…’ En una entrevista concedida para al diario El País Junqueras se ha desahogado con más agresividad que la habitual en él. Algunas de sus respuestas, más allá de su contenido escatológico, rezuman resentimiento y poca cintura política. Nada que ver con otras declaraciones realizadas en fechas recientes por el líder republicano. Las recordamos algo más edulcoradas y dialogantes. Uno puede llegar a comprender que el hombre no pasa un buen momento al observar como otros disfrutan de libertad de movimientos con credenciales de parlamentario europeo. Comprobar que algunos compañeros de sumario gozan ya de permisos penitenciarios, y él no, seguramente provoca congoja. Todo ello es humano y podría servir como excusa por las respuestas efectuadas a un conjunto de preguntas con mordiente. Quizás sí, pero vista la situación política del país, y la presión ambiental existente, lo deseable sería que los dirigentes políticos intentaran modular el contenido de sus palabras. Lo leído en prensa, atribuido a Junqueras, suena a desafío y chantaje. Eso no es bueno ni para la política, ni para él, ni para nadie. Como decía Kipling : ’Si logras que los nervios y el corazón te asistan…