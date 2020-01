El blog d'en Joan Ferran

Hay frases que, de tanto repetirse, ya forman parte de mecanismos automáticos de respuesta. En los funerales, junto al clásico y sobado ‘te acompaño en el sentimiento’, se oye comentar el no menos utilizado ‘es ley de vida’. Y sí, seguramente lo es. Ocurre algo parecido cuando un político en activo se halla a dos pasos de una inhabilitación o de un cese forzado. Casi por generación espontanea, tanto sus colegas como sus adversarios, juegan a hacer cábalas acerca de cómo, cuándo y quien le sucederá en la poltrona. Si a ese panorama añadimos intereses y desavenencias varias, convendrán conmigo que estamos ante un caldo de cultivo idóneo para el chismorreo y la puja. Así están las cosas en el Govern de la Generalitat y se nota. Como es obvio desconozco las previsiones para el 2020 que los astrólogos del secesionismo, y las pitonisas rácanas con columna en La Vanguardia, dibujan para el futuro de Quim Torra. Les diré que me trae sin cuidado si lo suyo va a ser una puerta giratoria o un despacho post presidencial con chofer y mosso en la antesala. Torra satura y mucho. Su última hazaña, para añadir al cuadernillo que recoge sus pecados como pésimo gobernante, ha consistido en abroncar a los miembros del gobierno que han osado comentar su posible inhabilitación. El President vicario no es buen fajador. La sentencia del TSJC le ha irritado tanto que, perdiendo las formas, calificó como lastimosas las valoraciones de sus correligionarios acerca de la nueva situación creada. No satisfecho con su lagrimeo animó a las falanges, cual predicador en trance, a plantar cara ante la decisión judicial. Seguramente lo que Torra sabe y desea ocultar es que a los socios de Esquerra, y a muchos de los suyos también, lo que les parece lastimoso y gratuito es la forma delegada de ejercer el mandato presidencial que le caracteriza. Eso sí, hay excepciones, mentes ‘preclaras’ como las del dúo Talegón & Cotarelo que lo califican de gran estadista… ¿No?