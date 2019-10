El blog d'en Joan Ferran

Elisenda nos quiere gobernar y unos cuantos le siguen la corriente. No sé si una monja argentina le ha contado a la Paluzie las técnicas empleadas por Evita Perón y los suyos para encandilar a las masas y dar la nota. Es posible que sí; aunque malas lenguas nos cuenten que la religiosa en cuestión, al mismo tiempo que idolatra el puigdemontismo odia al kirchnerismo. Pero los trucos de magia y de manipulación no conocen fronteras sí sirven para adocenar y en eso, la sor, es experta y predica. Tras leer las últimas declaraciones de la cabecilla de la ANC, he llegado a pensar que a esa señora le pone más la figura de Agustina de Aragón, al pie de un cañón apuntando a los franceses por jacobinos, que no el sudor de los descamisados. En fin, vayan ustedes a saber lo que es capaz de pasar por la mente de esa mujer cuando se siente escuchada por turbas enfervorizadas o mimada en un plató de TV3. Hay quien opina que la Paluzie juega a desbordar a los partidos políticos, sueña convertirse en luz y guía de multitudes en el camino hacia Ítaca. Ejemplos de cómo laminar partidos y crear movimientos populistas sustitutorios los tiene por doquier, y especialmente en Italia. Elisenda Paluzie juega a ese rol. Pero, puestos a describir sus encantos, lo que caracteriza a esta dama no es precisamente el control del lenguaje y sus contenidos. Aún retumba por ahí su desprecio hacia una periodista morenita y ‘española’ y sus listas de empresas apestadas… Pues bien, recientemente se ha significado con una perorata sobre la violencia que la convierte en una difusora de la ‘propaganda por el hecho’. La vieja estrategia anarquista, basada en la hipótesis de que el impacto de una acción obtiene mayor eco y relevancia que la palabra, renace de la mano de esta Ravachol del verbo. Permítanme, para cerrar estas líneas, que reproduzca un fragmento del periódico anarquista valenciano ‘La Cuestión social’ en defensa de la violencia política empleada por Ravachol: ”Debemos congratularnos cuando por un procedimiento cualquiera, sea el que fuere, se logra aterrorizar a nuestros enemigos… Ya que para conseguir el fin todos los medios son buenos”. ¿Lo pillan?