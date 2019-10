El blog d'en Joan Ferran

Si estás ocioso, aburrido o desocupado. Si nada te llena y las horas te parecen interminables. Si te ha dejado el novio o la novia, si no ligas lo esperado. Si eres mayor y el INSERSO ya no te mola, o has agotado su programa. Si las partidas al dominó del casal de “gent gran” se te hacen interminables. Si ya has pasado con éxito todos los cursillos y actividades del centro cívico. Si tienes nietos y están “colocados” en la guardería o en el cole. Si los iaioflautas te parecen demasiado “sociales” y tú eres maduro de clase media. Si el médico, o el fisioterapeuta, te ha recomendado caminar o hacer Pilates… ¡Apúntate a movidas Apreteu! Si eres estudiante y el catedrático te parece un plasta, o la asignatura una pérdida de tiempo y quieres departir con otra gente. Si quieres hacerte notar en la facultad y dártelas de activista comprometido con el país. Si te ponen las banderas verbeneras y te gusta lucirlas a lo capa Superman. Si buscas emociones fuertes “ma non troppo”… Si viviste el franquismo y no te atreviste a chistar y quieres hacerte perdonar. Si sabes que te han engañado pero por amor propio no quieres reconocerlo. Si votaste a los del 3% y, avergonzado, quieres redimirte. Si te importa un rábano que te manipulen a distancia desde el Caribe o Waterloo. Si no te preguntas demasiado qué haces y por qué lo haces… no lo dudes: ¡Apúntate a la movida Apreteu! Hay sitio tanto para séniors como para juniors, para hombres y mujeres. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la movida Apreteu! tiene el aval presidencial y el apoyo de tv3 y CAT radio. Y, como es público y notorio, en caso de incidente, carga policial fuera de mesura o daño físico las reclamaciones han de ir dirigidas al ministerio de Interior o al maestro armero.