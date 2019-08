El blog d'en Joan Ferran

Vuelta a empezar. Observo en la televisión pública catalana imágenes que muestran cómo el ejecutivo que preside Quim Torra regresa al Palau de la Generalitat tras el paréntesis vacacional. En un primer plano aparecen la consellera tractoril, la que publicita cervezas obscenas, y un cherif Buch quejoso del poder judicial. En segundo término saca su cabecita la confusa Meritxell Budó que no ha dudado, en su primera comparecencia, practicar vudú informativo contra los de Sánchez por “incumplir las leyes” mientras ella y sus acólitos dicen que “lo volverían a hacer”. Vuelta a empezar con perlitas presidenciales sobre la División Azul, las conspiraciones del CNI y las bombas -no las picantes- de la Barceloneta que ‘encuentra’ la Guardia Civil. Por si fuera poco no olvidemos cómo el gran Aragonés ha osado llevar a los tribunales, por moroso, al gobierno de España. La tele pública catalana nos muestra consellers sonrientes y ufanos caminando bajo naranjos ornamentales hacia la mesa camilla que el Govern usa para oficiar su espiritismo político pasado de moda… Pero seamos objetivos, en las imágenes que nos ofrece la caja de resonancia patriótica de TV3 no pega, ni con cola, el conseller de Educación Josep Bargalló. Siempre me he preguntado qué hace un tipo culto y dialogante. como Josep Bargalló, rodeado de una peña de frikis desesperados en busca de un destino. Sí, ya sé que me dirán que este individuo en la Univesitat Catalana d’Estiu repitió cosas parecidas a las de Quim Torra. No se engañen, eso huele a disciplina y secreto gubernamental. Sospecho que para todo un ex conseller en Cap que ha participado en gobiernos serios junto a personalidades como Pasqual Maragall, Carod Rovira, Joaquim Nadal o Caterina Mieras, volver al parvulario de la política debe ser muy duro. Vuelta a empezar del govern Torra con sonrisitas y afirmaciones que intentarán ocultar su incapacidad de hacer política en positivo. Todos sabemos que se aproximan días difíciles que no estarán exentos de irracionalidad e impulsos estomacales. Atrás queda un verano repleto de despropósitos intentado ridiculizar, o anatemizar. a los discrepantes. Quim Torra agita un tigre de papel que incluso los más sensatos del Govern -como Bargalló o Aragonés- simularán aceptar. Me dirán que todo es teatro, de acuerdo, admitamos que la movida vale como espantajo, pero los tigres, y más si son de papel, no tardan en arder e incluso queman las manos de los que los agitan..