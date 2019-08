El blog d'en Joan Ferran

No me lo invento. Ha saltado la noticia. Pilar Rahola lo ha confirmado en FAQS. Sí, en ese programa tan fantástico de la tele pública catalana que critican, incluso, algunos próceres serios del secesionismo. Dice ‘la bien pagá’ de tv3 que ha preparado para este verano un gran surtido de paellas en Cadaqués y en Waterloo. Peligro. Un servidor de ustedes desconoce si la materia prima para el experimento gastronómico llevara arroz del Delta y gamba de Palamós o bien, cosas de la lejanía, si la vocera independentista recurrirá al mejillón belga y la carbonara flamenca. No importa, se trata de hacer chup-chup incluso de vacaciones para llenar parrilla en el Tele Noticies. Sea como sea yo recomendaría a los posibles comensales mucha precaución. Las paellas de la Rahola son maléficas. Cuentan que las condimenta, de escondidas, un diablo unionista con un dron del CNI. Quien come de ellas suele complicarse la vida. Dicen que la digestión del plato en cuestión puede tener secuelas en el terreno afectivo, laboral y judicial. Si no que se lo pregunten a Trapero o al del palacete belga. Es más, si hay sobremesa con guitarra y canciones, y uno es de la lágrima fácil, la depre está garantizada. Ya ven, Pilar Rahola no descansa. Ahora que sus artículos faro-guía de La Vanguardia ya han fustigado a tirios y troyanos nos vende que desconecta sin desconectar. La omnipresente tertuliana de tv3 vive sin vivir en ella; es consciente de que ni en Barcelona, ni en Cadaqués, ni en Waterloo hay norte ni rumbo a seguir. Bon profit! Y que no se pase.