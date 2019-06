El blog d'en Joan Ferran

Los que peinamos canas y hemos sido cocineros antes que frailes podemos permitirnos algunas disquisiciones, licencias u opiniones que, en boca de políticos en activo, serían motivo de polémica no exenta de consecuencias y malos rollos. Cierto, pero especular tiene su gracia y cuando lo que se pretende es ordenar el patio en beneficio colectivo todo se puede perdonar. Soy de los que piensa que el socialismo catalán, si aspira a ser tan transversal como afirma querer ser, debería ofrecer a Manuel Valls una pista de aterrizaje que le permitiera -con el tiempo de adaptación que fuera necesario- volver a la galaxia de la socialdemocracia de la que afirma no haber salido. Valls ha dado sobradas muestras de valentía y buen criterio político, otros de conveniencia y transfuguismo barato. De no ser por él en estos momentos Barcelona estaría gobernada por un caprichoso resentido en horas bajas capaz de justificar escraches, insultos e improperios contra sus adversarios. De no ser por la contundencia de Manuel Valls, respecto a VOX, algunos aun estarían vendiéndonos la moto de que los de Abascal son, en el fondo, simplemente unos demócratas excesivamente escorados a la derecha. Repasen ustedes los discursos efectuados en la ceremonia de proclamación de Ada Colau como alcaldesa y comparen… Valls dice lo que piensa y reflexiona en clave política armado con valores europeístas y republicanos. Seguramente por ello sus posiciones han resultado tan incomodas a los oídos de Rivera y su corte. Ni nuestro país, ni la ciudad de Barcelona, van sobrados de dirigentes políticos con capacidad para discernir entre lo que conviene al conjunto de la ciudadanía y lo que es simplemente un interés personal o partidario. Todos los buenos guisos tienen su tiempo de cocción. Las prisas son malas consejeras -si no que se lo preguntes a los partidarios del ‘procés’- pero sería una pena que una de las escasas bocanadas de política con mayúscula que se ha aproximado por nuestros lares se desperdiciara. Llegado el caso, corresponderá poner hilo a la aguja a aquellos que afirman querer tejer un constitucionalismo transversal, abierto y dialogante. Conviene recuperar al ciudadano Valls, está ahí.