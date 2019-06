El blog d'en Joan Ferran

El naturalista inglés Charles Darwin, en su obra ’La expresión de las emociones en el hombre y los animales’, nos ilustró con la sorprendente similitud que existe entre las expresiones faciales de un primate agresivo e irritado dispuesto a atacar, con los aspavientos de ira de un humano cuando profiere amenazas: agitación motriz, braceo estentóreo, gritos, amenazas y salivazos… Todo eso, y más, lo pudimos observar en directo, o vía televisión, en diferentes lugares de nuestro estimado país. Especialmente en los aledaños de la plaza Sant Jaume de Barcelona donde los niveles de memez y paroxismo batieron records mundiales. Un servidor de ustedes no va a rasgarse las vestiduras por todo ello, ni caer en un análisis pesimista-depresivo como el que hace mi buen amigo Antoni Puigverd en las páginas de la Vanguardia. Cataluña tiene problemas políticos serios, cierto; pero los va a solucionar cuando los mesías regresen a los valores de la Ilustración. Mientras tanto paciencia y ley. No estamos ante ninguna ‘derrota colectiva’, nos hallamos ante una encrucijada con opción a salida. La historia nos cuenta que turbas descontroladas sembradoras de caos y confusión las ha habido en todas las épocas. Fanáticos agresivos los hubo y los hay de todas las ideologías, etnias y nacionalidades; pero sólo cuando actúan cerca de nuestra zona de confort generan hastio y repugnancia. Y eso ha ocurrido, por eso nos alarmamos. A pesar de lo dicho, creo modestamente que urge un antídoto, una apelación a la sensatez para evitar males mayores, actuaciones histriónicas o esperpentos varios. El descuelgue del retrato de Torra en Santa Coloma de Farnés es tan grotesco como surrealista. Es un síntoma de necedad colectiva. Y ya que hablamos de retratos, retratados quedaron los ex consellers Elsa Artadi y Ferran Mascarell cuando -de regreso a la Casa Gran tras el paseíllo a la Generalitat- aplaudieron saludando complacidos y sonrientes a los fanáticos que, pocos instantes antes, insultaron gravemente a los concejales no independentistas. Estas actitudes irresponsables, el enroque de Quim Torra, los bombones sorpresa de Puigdemont desde Bélgica y las reiteradas llamadas a dar ‘respuestas de país’ auguran tiempos de decadencia e irracionalidad. Retratados están algunos patriotas irredentos. Una pena.