El blog d'en Joan Ferran

Estas señoras de la Triple ‘B’ me cansan, me aburren soberanamente, o mejor dicho procesalmente. Bea Talegón va de supuesta brigadista internacional para recochineo de internautas y aficionados a la historia. Lo cierto es que la muchacha, en su momento, no pasó de arribista internacional. Gastó toneladas de demagogia en la reunión de la Internacional Socialista de Cascais, Portugal. Su ‘osadía’ le sirvió para ser portada de prensa y objeto de uso mediático al servicio de la caverna. Luego fue transitando por el abanico político del país hasta convertirse en candidata provisional de JxCat a las elecciones europeas. Previamente ensalzó la figura de Albert Rivera, participó en actos de UPyD y ERC, y coqueteó con la lista promovida por Baltasar Garzón. De esa salió trasquilada… Confieso que también me produce urticaria política una señora que gasta Jaguar oscuro de alta gama. Sí, esa que presume de no tener rey pero tiene amo. Sí, esa devota de su señor de retintín afectado y tonillo malicioso con intención de molestar a los infieles, a los supuestos expoliadores, a los nacidos aquí pero que no ‘son’ de aquí. Me empalaga al igual que Bea, pero he de reconocer que domina los recursos de la lengua. No me mal interpreten. La propietaria del lujoso bólido estudió filología y presume de haber mirado fijamente a los ojos del monarca español -en nombre de todos los catalanes (sic)- para recordarle que se portó mal, que los presos no merecen serlo y que su color preferido es el del submarino que cantaba Ringo Starr. Nuestra Borràs, ejerciendo de Miguel Strogoff, sin caballo pero a trote de jaca enjaezada de blanco, afirma haber depositado en manos de Felipe VI una carta de Jordi Sánchez parida en las frías mazmorras del estado. Disfrazada de altavoz popular, o de bafle si lo prefieren, presume de haberle arreado al Jefe del Estado aquello de ‘antes muerta que sencilla’. Y es que, amigo lector, la corte de Waterloo había soñado hacer de Laura, emulando a Petrarca, la ‘donna angelicata’ que intercediera ante Dios para liberarles del infierno español. Pero nada, cuatro fotos, mucha televisión catalana, unos cuantos articulillos en La Razón, otros de Alfonso Ussía y la crónica de Carlos Herrera… Y como colofón a tanto desatino en ‘B’ la cosa se ha rematado con una portavoz del Govern -Meritxell Budó- que se lía con los números, necesita chuletas para no desvariar y, además, se niega a responder preguntas en lengua castellana si, previamente, no se las formulan en catalán. ¿Cómo hemos podido caer tan bajo? Sí, ya lo sé, vicario no se escribe con B pero imagínense que en lugar de Torra fuera factible un: ¡Borra!