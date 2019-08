El blog d'en Joan Ferran

No teman, no voy a ponerme nostálgico; tampoco cascarrabias. Ahora bien, les diré que algunas expresiones de las empleadas en el debate de investidura me han dejado un regusto amargo, me han entristecido. Arremeter contra los adversarios políticos forma parte de la rutina parlamentaria, lo sé. El que lo hace persigue la devaluación paulatina de los contrincantes con la esperanza de que la opinión pública les retire la confianza o su credibilidad quede mermada. A lo largo de estos días he oído repetidas veces, en boca de portavoces parlamentarios, reproches airados a Pedro Sánchez acusándole de haber pactado con okupas, etarras, golpistas, populistas y…¡comunistas!. No han faltado tampoco alusiones al advenimiento de un nuevo Frente Popular portador de mil desgracias. Puede que muchas de estas imprecaciones sean hijas de una retorica parlamentaria vacía en la que la agresividad del orador se exprese más en las formas que en el fondo. Puede que sea así, pero a un servidor de ustedes no le gusta, por ejemplo, el uso del concepto ‘comunismo’ como arma arrojadiza contra el adversario. Tampoco la de fascista, que quede claro, cuando se verbaliza de forma gratuita e inapropiada. Me duele el uso sucio del adjetivo comunista, como reproche, porque en este país fueron miles de hombres y mujeres los que lucharon por la democracia y la libertad bajo las siglas del PC -o del PSUC- poniendo su vida y su libertad en peligro. A la mente me vienen nombres como los de Solé Barbera, Puerto Otero, Marcelino Camacho, Antonio Gutiérrez Díaz o Solé Tura... A muchos de ellos tuve el honor de conocerles y compartir anhelos de libertad desde otra mirada política distinta a la suya. Puedo dar fe de su honestidad, de su amor a la humanidad y de su lucha por la democracia… y fueron ¡comunistas! Corren tiempos de infamia y olvido. Conviene, por todo ello, recordar el verdadero nombre de las cosas y no usar la palabra en vano. Pero no se preocupen en exceso por los exabruptos y la ignorancia de los indocumentados, aunque sean diputados. El cantautor cubano Silvio Rodríguez, en su tema ‘El Reino del Todavía’ recita: ‘nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto de la ventura’. Y esos de las Cortes aun saben menos.