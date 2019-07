El blog d'en Joan Ferran

La gente de la ANC no tiene rival en la práctica del arte del cambalache. Venden camisetas al por mayor, confeccionan listas para ‘seleccionar’ empresas o montan rutas turísticas patrióticas con final sorpresa y resultado patético. Sus voceros, o voceras, no tienen parangón en el inframundo del frikismo político. Una de ellas, Madame Elisenda Paluzie, es pillada in fraganti rajando contra una profesional de los medios de comunicación a la que, despectivamente, cataloga como morenita ‘española’. Otra, la californiana Elizabeth Castro, ni corta ni perezosa ha recomendado a las huestes secesionistas que el próximo once de septiembre, en lugar de jugar a las performances de colorines, practiquen el miedo y la intimidación… Vaya, que las turbas patrióticas y el ejercito de tractores rodeen los puntos estratégicos del país para amedrentar al personal. Basta con un repaso a los libros de historia para comprobar cuan perversa ha sido la utilización política y religiosa del miedo. La ínclita vocera de la ANC debería saber que la creación de una atmosfera artificial de miedo genera impulsos imprevisibles en sentido opuesto. Para muchos psicólogos el miedo es una emoción capaz de segregar adrenalina y preparar los músculos para el ataque. ¿Acaso es eso lo que pretende la ANC, sus predicadores y voceras? Estoy seguro que la estadounidense Liz Castro reprueba la vieja táctica del Ku Klux klan de amedrantar a sus adversarios -rodeándoles con antorchas y cruces en llamas- amparándose en la oscuridad de la noche. El anonimato que garantiza una acción en grupo de esas características es un síntoma de cobardía. La propuesta de recurrir al miedo, en cualquiera de sus formas o modalidades, es un despropósito que solo cabe en la mente de los fanáticos.