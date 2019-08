El blog d'en Joan Ferran

Albert Batlle es un concejal con experiencia en gestión. Me atrevería a decir que es uno de los integrantes del consistorio barcelonés que mejor conoce los entresijos de la Casa Gran y de las dinámicas municipales. Batlle ha asumido, con rango de teniente de alcalde, los temas de seguridad en el nuevo equipo de Ada Colau. Y se nota. Algunos comerciantes de Sant Antoni y el Raval me comentaban que tras solicitar entrevistarse con el edil, a causa de un aumento exagerado de delitos, este se persono de inmediato para ponerse manos a la obra y organizar la colaboración de las diferentes fuerzas de seguridad. La alarma generada en el barrio había alcanzado niveles preocupantes. Buen comienzo. Albert Batlle es un individuo hiperactivo y sin los complejos que atenazan a algunos personajes de la izquierda cuando hay que abordar los temas de seguridad. Actúa dentro de la norma pero sin rendijas para un ‘buenismo’ mal entendido. Que la seguridad es un tema complejo en el que no basta con las respuestas represivo-policiales lo dice y lo sabe todo el mundo. Que conviene adoptar medidas globales y transversales y no caer en la espectacularización del problema, también. Pero el gestor político debe actuar y Batlle lo ha empezado hacer con buen tino. Un amplio despliegue policial ha frenado en seco la ocupación de la calle de los ‘top manta’. Lo ha conseguido evitando altercados y enfrentamientos innecesarios. El teniente de alcalde Batlle es un político que no suele abandonar lo promovido ni andarse por las ramas. Intentara llegar -si le dejan- a los objetivos que se marcó hace apenas unos días. Va a requerir apoyo ciudadano y comprensión porque el problema tiene aristas y la demagogia abunda. Sospecho que, salvando las distancias, va a convertirse en nuestro Rudy Giuliani.