El blog d'en Joan Ferran

SI ESPAÑA FUERA UNA DICTADURA…









Me aproximo a uno de esos típicos tenderetes de propaganda electoral que se prodigan en tiempo de elecciones. Un muchacho barbilampiño y sonriente adoctrina a una señora con lacito amarillo y chapa. Le suelta: “aquí no hay libertad, vivimos bajo una dictadura”. Desconozco la capacidad de razonamiento y espíritu crítico de la dama en cuestión, pero la desfachatez del joven predicador se me antoja deleznable. Si España fuera una dictadura, los mozalbetes de familia acomodada que acampan en Plaza Universidad, pidiendo condones y comida, ya no estarían allí ni con la bula de la alcaldesa Ada Colau. Si España fuera una dictadura, les aseguro que esos que cortan carreteras, vías férreas, e intentan colapsar aeropuertos, para fastidio de sus pacientes conciudadanos, no dormirían tranquilos en su casa. Si España fuera una dictadura, no existiría una radio y televisión pública promoviendo jarana, publicitando consignas de parte, magnificando sin ningún tipo de rubor sucesos al gusto de lo ‘patrióticamente’ correcto. Si España fuera una dictadura, más de una dirigente asociativa que justifica, abona la violencia y confecciona listas de enemigos para castigarlos y sabotearlos, dormiría entre rejas. O quizás caería sobre ella la ira de los afectados ante la mirada displicente de las autoridades. Si España fuera una dictadura, todo aquél que intentara impedir, u obstaculizar, la agenda pública de su presidente de gobierno o del jefe del Estado, las pasaría francamente canutas. Si España fuera una dictadura, en los balcones sólo abría cuatro geranios a la espera de agua y, como mucho, prendas al sol. Si España fuera una dictadura, cualquier símbolo en la pechera o en la indumentaria sería motivo de persecución. Si España fuera una dictadura más de un humorista bien pagado, bocazas y sin gracia, estaría buscando empleo y alguna que otra articulista desgreñada escribiendo necrológicas. Si España fuera una dictadura un servidor no podría escribir en este periódico digital y ustedes leerlo. Si España fuera una dictadura, el muchacho barbilampiño que reparte propaganda electoral, no podría estar ocupando la vía pública soltando la sandez de que el ‘Estado español es dictatorial’. Si España fuera una dictadura… Pero afortunadamente no lo es. Y aunque algunos actúen como dictadores bajo barras y estrella, para fastidiar al resto de los mortales que no piensan como ellos, iremos a votar para que siga imperando en este país la democracia y el diálogo. Eso sí, sin violencia.