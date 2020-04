El blog d'en Joan Ferran

Cuenta el diputado de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, que piensa mucho en Albert Camús cuando sale al balcón a las ocho de la tarde; que ha pensado en La Peste, la obra que escribió el pensador francés nacido en Argelia. Hay tantas horas para pensar y leer, que uno es capaz de volver incluso a las lecturas de juventud o de la facultad. Un servidor de ustedes no lo puede evitar; cada vez que Quim Torra aparece en pantalla, con su mirada trashumante, pienso en Ramón J. Sender y en su obra Mr. Witt en el Cantón. El genial aragonés ganó con ella el premio nacional de narrativa en 1935. Sender ubica el escenario de su historia en el cantón de Cartagena, donde un matrimonio, Mr. Witt y Milagritos, viven una relación tempestuosa marcada por los celos. La novela pasa revista a los conflictos personales de la pareja, pero también a los sociales del entorno que les toca vivir. Recuerdo que al final de la obra se intuye una lección de carácter histórico: fracasada la quimera no queda otro remedio que aceptar la realidad. Sí, ya sé que la analogía puede resultar forzada. Lo lamento, pero cada vez que Quim Torra aparece en los medios de comunicación, sacude mi mente la remembranza de la imagen de un hombre de ideología conservadora y talante supuestamente puritano, cantonalismo y visceralidad. ¿Por qué será? Y como que ya estamos metidos en harina histórica, nada mejor que volver a los clásicos retomando una frase introductoria de “Los bakuninistas en acción” que escribió en su día Federico Engels: “el cantón soberano de Cartagena vivió hasta el 11 de enero de 1874, día en que capituló, porque, en realidad, no tenía en el mundo nada mejor que hacer”. Quim Torra debería reflexionar al respecto, no sólo porque no tiene en el mundo nada mejor que hacer, si no porque no sabe qué hacer en su pequeño mundo. Todos sabemos que el victimismo cantonalista, que se estila en el Govern de Cataluña, sólo sirve para estropear la cohesión interterritorial. Tarde o temprano sería deseable que se planteara capitular…