El blog d'en Joan Ferran

Les hemeroteques, i els lectors amb bona memòria, en poden donar fe. Sempre que he escrit sobre els mossos d’esquadra ho he fet des del reconeixement a la seva tasca com a garants de la seguretat dels ciutadans, la cohesió social i el respecte a les lleis. Més d’un cop he sortit al pas de les acusacions mal intencionades que se’ls ha fet en un intent d’alimentar o provocar controvèrsies polítiques i parlamentàries. Als cossos de seguretat democràtics del nostre país se’ls ha volgut emprar, molts cops, per desgastar governs, foragitar consellers o vendre a la ciutadania la pel•lícula que practiquen la violència gratuïtament. Poc sensates aquestes pràctiques que lluny d’aconseguir els objectius perseguits, el que han propiciat sovint ha estat una desconfiança generalitzada envers les nostres policies. Després dels “suggeriments” verbalitzats pel diputat Lluis Llach els mossos han tornat a estar en el pensament de molts. Paradoxalment pocs han estat els dirigents polítics governamentals que els han transmès seguretat jurídica, fe en la seva tasca i la garantia que la seva observació estricta de la legalitat anirà a missa. Un cop més s’ha pretès fer ombres xinesques amb la policia catalana per insinuar un futur imperfecte que els seus predicadors -en aquest cas tant Junts pel Sí com la CUP- són incapaços de verbalitzar i concretar. Un servidor de vostès no té el plaer de conèixer aquest expert en cuinar paelles, i cantant de costellada, que actua a ca la Pilar i que ha arribat al vèrtex més alt del cos dels mossos d’esquadra. Diuen que aquest personatge va aprendre moltes coses als EEUU tutelat per l’FBI. Potser sí, potser no. Vagin vostès a saber. Les pel•lícules americanes sovint ens mostren que a casa dels Trump i companyia no tot és bo per imitar. Però això seria ja un altre tema...

Davant d’aquest “emplaçament” insistent al cos dels mossos d’esquadra per què s’alineï a on no toca (com el de Llach, Vidal, la CUP...) haguessin estat pertinents unes indicacions tranquil•litzadores del seu Major. Hauria estat suficient una frase curteta i contundent que fos o que digués, per exemple: ‘els mossos estan per fer complir la llei, a les ordres dels jutges i no poden ser mai dibuixants de futurs imperfectes’... Però és clar, això seria molt demanar. Algú em va explicar que el nou Major ha posat més interès en perseguir als mossos que el critiquen a les xarxes socials que no pas complir amb la seva obligació tranquil•litzadora. Afirmen els que el coneixen que la seva preocupació principal és tenir cura de la seva imatge. Potser per les seves paelles prefereix l’arròs Basmati, a les fotos queda be malgrat no ser el millor..