El blog d'en Joan Ferran

Como aves precursoras de toda brega electoral en los medios de comunicación, aparecen los dimes y diretes inherentes a las listas electorales. Aun hay a quien gusta polemizar acerca de si son mejores, o no, las candidaturas abiertas o cerradas. Discusión harto inútil en estos tiempos que corren en los que no se aprecia ningún atisbo de aproximación honesta ni al debate ni a la reforma. Y es que es tan singular, volátil, imprevisible y, a veces, decepcionante la política española, que hasta la composición de las candidaturas deviene un motivo más para el desencanto. En esta ocasión, más que en otras anteriores, la noticias sobre cómo se configuran y se formulan las listas electorales inquieta. Muchos de los viejos rituales internistas de los partidos -no por ello poco democráticos- se han visto desplazados o sustituidos por formas y métodos en los que ha primado la OPA, la trampa o el golpe de efecto. Veamos: Carles Puigdemont y los suyos han optado por fagocitar el PDECAT. La corte de Waterloo no ha parado hasta lograr jubilar a dirigentes solventes como Carles Campuzano o Xuclà. Y no sólo eso, desde su atalaya flamenca -echando mano de las emociones- han ubicado a los políticos presos en primera línea de votación, han encumbrado a la “excelsa” Artadi, se han reído de las primarias que ganó Munté, y han colocado en cuarto lugar de salida a ese príncipe del transfuguismo que es Mascarell. Poca broma. Pero, para vergüenza de supuestos rituales democráticos y otras consideraciones, la cosa no acaba ahí. Hay quien ha optado por fabricar su candidatura con retales y restos de serie. Son manifiestas las dificultades de Manuel Valls para confeccionar el traje a medida y de diseño que anhelaba. Mucho zurcido, poca cosa original y algo de mercadillo. C’est tout mon ami. Pero donde el esperpento riza el rizo es en Castilla y León cuando se pretende consagrar y bendecir el transfuguismo con unas primarias amañadas. Dejemos para otro día lo de Errejón, Alfred Bosch, los votos blancos que encumbran a Asens o la conversión al independentismo de Nuet… Patético. ¡Ah las listas! Ya ven, fichajes inexplicables, OPAS hostiles, primarias devaluadas, primarias falseadas y esa versión de puertas giratorias que son los cambios de escudería. ¿Cómo pretenden ustedes que el personal no esté escéptico y cabreado? Me dirán que el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Cierto, porque además de lo que se ve y se percibe, todos sabemos que proliferan los ‘culo di ferro’ -como gustaba comentar Pascual Maragall- que hacen guardia hasta conseguir ubicarse. Abundan los grupos de presión y los pelotas incansables que, merced a reír las gracias de los prebostes, logran sus favores. Siempre ha habido listos y listillas dispuestos a medrar. No vean en estas líneas ninguna intención aviesa ni desencanto político. Tan solo intento insinuar que queda mucho por corregir y mejorar en nuestro funcionamiento democrático. Listos, listillos y listillas siempre los hubo y los habrá, pero está en nuestra mano ponerle un poco de juego y limpio y poesía a la cosa. Solo así conseguiremos evitar que la política se convierta en un espectáculo decadente.