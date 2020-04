El blog d'en Joan Ferran

LEER A BALDOMER DA XAN









Cae en mis manos un pequeño librito titulado “Más allá de Pena Marela”. Desconozco la biografía de su autor, Baldomer De Xa, pero me atrae la fuerza de sus primeros párrafos. Está escrito con una variante muy particular de prosa poética no exenta de mensaje. No sé a ciencia cierta el por qué, quizás por la proximidad geográfica del relato con tierras gallegas o por su lirismo, la lectura me lleva a pensar en Rosalía de Castro. El texto, de un tono directo, transmite una sensibilidad no exenta de contenido social, de añoranzas. Una de las frases de sus primeras páginas invita a reflexionar, dice así: “Nunca fuimos catalanes, pero era como si lo fuéramos…” Página a página, sin tregua para vaguedades u otras sutilezas innecesarias, se recoge el sentido relato de unas gentes que arribaron a Cataluña y hoy, ya ancianos, reflexionan sobre las consecuencias humanas de su recorrido vital en el seno de la sociedad catalana. No voy a caer en demagogias al uso, ni loar impúdicamente la labor de generaciones de hombres y mujeres, llegados de otras tierras de España, para construir una Cataluña para todos, para sus hijos, para sus nietos. Eso sería lo fácil. Les sugiero, tan sólo, lean ese pequeño relato de Baldomer Da Xa. Sirve, con orgullo de orígenes y trayecto vital, para no dejarse pisar; sirve para, ante la obcecación y los delirios del nacionalismo secesionista más irredento, oponer un sentimiento de pertinencia español compatible, hermanado y no excluyente, con otro de catalán.