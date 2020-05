El blog d'en Joan Ferran

El facha, en el fondo, no tiene patria, la adopta. Los hay de aquí y de allá, de Hungría y de la Umbría, del barrio de Salamanca y de Sant Cugat del Vallés. El facha es como las cucarachas, capaz de anidar en cualquier lugar. Cuentan los académicos expertos en lenguas que facha es una síncopa del término fascista. Cuentan también que la palabreja se usa para definir peyorativamente a todo aquel que tiene un ramalazo nacionalista autoritario independientemente de si se reconoce, o no, como fascista. Como insulto es un comodín de aplicación habitual para zanjar, por la vía rápida, cualquier discusión indeseada. Pero de fachas ‘haberlos haylos’, los hubo y parece ser que los seguirá habiendo. Una historieta creada por el dibujante Kim, en el semanario humorístico El Jueves, contaba y sigue contando las andanzas y aventuras de un grupito de amigotes de extrema derecha. La serie lleva por título ‘Martínez el Facha’ y en su seno se mueven los protagonistas principales: Florentino Martínez, empresario franquista jubilado, y un arribista que atiende al nombre de Sr. Morales. Un elenco de personajillos, a cual más pintoresco, acompañan y redondean la acción plasmada en las viñetas. Si les apetece y sienten curiosidad por el asunto, les aconsejo acudan a Youtube y podrán visionar allí, colgado por El Jueves, los episodios de Martínez el Facha. Seguro que sonreirán, Kim sigue creando y editando tiras con mucha gracia. Muchas de ellas reflejan como nadie nuestra cotidianidad política. Ojeen si no la que lleva por título: ‘Los fachas no bailan reguetón’. Disfrutaran de una historieta, imagino que inspirada en el madrileño barrio de Salamanca, con la metamorfosis rítmica de una cacerolada patriótica. Decía al comienzo de estas líneas que fachas los hay en cualquier lugar del mundo a la sombra de cualquier bandera. Muchos de ellos se envuelven en ellas, y en los sentimientos que generan, para ocultar sus verdaderas intenciones. Al facha le gusta generar alarmas, le encanta hablar de la patria, los gays, la moral, la seguridad y la inmigración… Algunos de ellos predican que el comunismo ha vuelto, otros prefieren vendernos paraísos terrenales que saben imposibles para seguir viviendo de las mieles del poder. Pues sí, hay muchos Martínez fachas por nuestros pagos; también abundan los Arana fachas, los Canadell fachas, los Carballo fachas…Ya no llevan bigotillo afilado ni se peinan hacia atrás. Eso sí, predican, conspiran, generan mal rollo y votan como siempre lo de siempre. Están ahí, tocando y dando la lata.